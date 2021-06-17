Украина – Северная Македония: у известного комментатора появилось неприятное предчувствие

Кирилл Круторогов надеется на победу сборной Украины в важнейшем для нас поединке, но не исключает ничью со счетом 1:1

Сегодня – вторая игра нашей сборной на Евро: смотреть мультимедийный онлайн Украина – Северная Македония можно на нашем сайте с 16:00. Прогноз на игру от футбольного комментатора Кирилла Круторогова:

Важнейший матч для нашей главной команды страны с, казалось бы, самым слабым соперником по группе. Однако недооценивать балканцев ни в коем случае нельзя – у них очень организованный коллектив, что они, в частности, доказали во встрече с австрийцами, хоть и проиграли (1:3). Кроме Горана Пандева, отличившегося голом в первом матче их сборной на Евро в истории, есть Эльмас, Адеми и Барди. От них будет исходить острота.

Но самое важное для подопечных Андрея Шевченко – суметь вскрыть качественную оборону оппонентов и устоять под их контратаками.

Украина – Северная Македония

17 июня, четверг, в 16:00, телеканал "Украина"

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Наша сборная стартовала на Евро с поражения от Нидерландов (2:3), сумела отыграться с 0:2, но не смогла удержать ничейный счет. Кроме того, травму получил Александр Зубков. Его участие под большим вопросом. Как и участие Виктора Цыганкова. Он вроде бы восстановился, но в заявку на прошлую игру не попал, таким образом тренерский штаб ушел от риска для здоровья футболиста.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ. Со сборной Северной Македонии наша главная команда встречалась четыре раза. В двух последних победила, до того была ничья и поражение.

Украине очень важно победить, хотя легко точно не будет. Нельзя забывать, что путевку в следующий раунд дает и третье место в группе, но нужно попасть в число лучших команд, занявших третье место, а для этого важны не только очки, но и забитые голы, и разница голов.

ПРОГНОЗ. Есть неприятное предчувствие, что игра может завершиться ничьей 1:1, но все же надеюсь на минимальную победу 1:0.

Котировки FAVBET:

ничья 1:1 – коэффициент 7.00

ничья – коэффициент 3.80

победа Украины – коэффициент 1.71

победа Украины со счетом 1:0 – коэффициент 5.50