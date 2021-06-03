Украина – Северная Ирландия: во сколько начало и где смотреть матч сборной перед Евро

Сегодня в Днепре у "сине-желтых" – предпоследний спарринг перед чемпионатом Европы. Команда Андрея Шевченко принимает своих обидчиков по Евро-2016

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

В четверг, 3 июня, сборная Украины проведет второй спарринг перед финальной частью Евро. В Днепре команда Андрея Шевченко сыграет с Северной Ирландией. Начало – в 21:00. Онлайн Украина – Северная Ирландия доступен на нашем сайте.

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В прямом эфире матч сборной Украины против Северной Ирландии, начиная с 21:00, покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Также прямую трансляцию спарринга можно посмотреть на платформе Oll.tv.

Отметим, что Северная Ирландия не пробилась на Евро-2020, зато пять лет назад во Франции в финальной части чемпионата Европы-2016 обыграла украинцев 2:0, лишив команду, возглавляемую тогда Михаилом Фоменко, шансов на плей-офф.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Явными фаворитами сегодняшней встречи являются украинцы. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.61, на успех Северной Ирландии – 6.60, на ничью – 3.55. Наиболее вероятным счетом аналитики называют 1:0 в пользу "сине-желтых".

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Добавим, что после спарринга с Северной Ирландией Украину ждет еще одна товарищеская встреча – с Кипром 7 июня в Харькове.

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Напомним, на Евро украинцы сыграют с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Смотрите, как Украина в первом спарринге перед Евро сыграла 1:1 с Бахрейном