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Новички сборной Украины перед Евро-2020 дали концерт: лучшим певцом выбрали Зубкова

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
3 июня, 10:02
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Накануне товарищеского матча против Северной Ирландии в сборной Украины отпраздновали День рождения Александра Караваева и послушали песни новичков команды
Футболист-рэпер Александр Зубков
Футболист-рэпер Александр Зубков / Фото: УАФ

3 июня сборная Украины проведет свой второй товарищеский матч накануне Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Украина – Северная Ирландия.

А за сутки до игры команда провела необычный ужин. Сначала с Днем рождения поздравляли Александра Караваева, которому исполнилось 29 лет. Помимо двух тортов защитник получил еще и музыкальный сюрприз – в песне обыграли его прозвище Кара.

Но, как сообщает в Facebook Александр Гливинский, это было лишь начало концерта. Именно в этот вечер посвящение проходили новички национальной команды. Дебютанты сборной Украины исполняли песни на свой вкус.

Открыл шоу зажигательным рэпом Александр Зубков, далее дуэтом выступили Денис Попов и Богдан Леднев, они спели "Поворот". Трио создали Георгий Судаков, Артем Бондаренко и Артем Довбик, которые выбрали песню "Вечериночка". А Илья Забарный вместе с Анатолием Трубиным спели "Старі фотографії" Скрябіна.

В тренде

Прошел посвящение и персонал команды – тренер Луиджи Ночентини харизматично исполнил итальянскую мелодию, а переводчик тренеров Абраам Кампомар пел испанскую композицию.

А под конец вечера выбрали лучшего исполнителя. Больше всех оваций собрал Зубков, который на бис спел "Кружит" Монатика.

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