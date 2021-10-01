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Украина приблизилась к Шотландии: новая таблица коэффициентов УЕФА

Сергей Шаховец
1 октября, 08:43
На этой неделе Шахтер, Динамо и Заря представляли Украину в еврокубках. Смотрим ситуацию в таблице коэффициентов УЕФА после второго тура

Донецкий Шахтер сыграл вничью с Интером / Фото: Reuters

Украинские клубы неудачно выступили в еврокубках на этой недели. В трех матчах наши команды сумели заработать всего лишь одно очко.

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Только донецкий Шахтер пополнил копилку коэффициентов на 0,2 балла. Напомним, что одно очко добытое "горняками" в матче с Интером было поделено на пять участников еврокубков от Украины.

На данный момент Украина сохраняет за собой 11-ю строчку в рейтинге УЕФА, и минимально приблизилась к Шотландии, занимающей 10-е место. Два шотландских клуба на этой неделе проиграли свои матчи.

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Прогресс в таблице коэффициентов продемонстрировала Россия, которая вышла на 9-е место. На этой неделе Зенит обыграл Мальме (4:0) в Лиге чемпионов, а московский Спартак на выезде обыграл Наполи (3:2) в Лиге Европы.

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