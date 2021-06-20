Украина осталась без своего Роналду: еще одна травма на Евро-2020

Защитника Дениса Попова, у которого пресс как у Криштиану, подвела икроножная мышца. Он точно не сыграет против Австрии, но может вернуться в строй к плей-офф

Криштиану Роналду и Денис Попов / Фото: Instagram

У сборной Украины еще одна кадровая потеря на чемпионате Европы. Наряду с вингером Александром Зубковым, получившим травму в стартовом матче турнира с Нидерландами, вне игры оказался и центральный защитник Денис Попов. Оба не сыграют в понедельник с Австрией. Онлайн Украина – Австрия доступен на нашем сайте.

Как сообщает официальный сайт УАФ, у победителя молодежного ЧМ-2019 защитника Динамо Попова – та же травма, что и у Зубкова. Речь о проблемах с икроножной мышцей.

Впрочем, хоть оба не сыграют с Австрией, Андрей Шевченко рассчитывает на них в последующих матчах Евро-2020 – если Украина, конечно, пробьется в плей-офф.

"Я не думаю, что там есть какая-то серьезная проблема, просто Попову нужно дать время, чтобы он восстановился, – отметил Шева. – Что касается якобы повреждения у Яремчука, то это слухи. С ним все в порядке"

Защитник Динамо и сборной Украины Денис Попов / Фото: Instagram

Отметим, что Дениса Попова называют самым накачанным игроком Динамо, говоря, что пресс у него – как у Роналду. Кстати, ранее фолловеры игрока в Instagram-аккаунте Дениса активно обсуждали тему его телосложения, как у бодибилдера.

"Такая мышечная масса не будет мешать в профессиональном футболе?" – задавался вопросом один из подписчиков динамовца. Другие поклонники футболиста не видели в этом проблемы: "Центрбеку – вряд ли помешает", "Роналду же не мешает"

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