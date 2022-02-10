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Украина опустилась в рейтинге ФИФА

Олег Люлька
10 февраля, 12:19
Международная федерация футбола опубликовала первый рейтинг национальных сборных в 2022 году – украинская команда потеряла две позиции

Сборная Украины / Фото: УАФ

В рейтинге ФИФА, обнародованном 10 февраля, сборная Украины опустилась с 25-й строчки на 27-ю.

Это произошло вследствие прогресса Японии и Марокко, по сравнению с декабрьским рейтингом, поднявшихся на три и четыре позиции соответственно и, таким образом, обошедших Украину.

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В ведущей тройке изменений не произошло – Бельгия, Бразилия, Франция.

РФ на восемь строчек ниже Украины – 35-я.

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Рейтинг сборных мира по версии ФИФА

  • 1. Бельгия – 1828 баллов
  • 2. Бразилия – 1823
  • 3. Франция – 1786
  • 4. Аргентина – 1766
  • 5. Англия – 1755
  • 6. Италия – 1740
  • 7. Испания – 1704
  • 8. Португалия – 1660
  • 9. Дания – 1654
  • 10. Нидерланды – 1653
  • 23. Япония – 1549
  • 24. Марокко – 1547
  • 25. Сербия – 1547
  • 26. Чили – 1543
  • 27. Украина – 1535
  • 28. Польша – 1530

Сборная Украины / Фото: Getty Images

Напомним, 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 Украина сыграет в Глазго с Шотландией, а в случае успеха 29 марта за попадание в финальную часть мирового первенства встретится на выезде с победителем пары Уэльс – Австрия.