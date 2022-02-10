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Україна опустилася у рейтингу ФІФА

Олег Люлька
10 лютого, 12:19
Міжнародна федерація футболу опублікувала перший рейтинг національних збірних 2022 року – українська команда втратила дві позиції

Збірна України / Фото: УАФ

У рейтингу ФІФА, оприлюдненому 10 лютого, збірна України опустилася з 25-го рядка на 27-й.

Це сталося внаслідок прогресу Японії та Марокко, котрі, порівняно з грудневим рейтингом, піднялися на три і чотири позиції відповідно і обійшли Україну.

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У провідній трійці змін не відбулося – Бельгія, Бразилія, Франція.

РФ на вісім рядків нижча за Україну – 35-а.

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Рейтинг збірних світу за версією ФІФА

  • 1. Бельгія – 1828 балів
  • 2. Бразилія – 1823
  • 3. Франція – 1786
  • 4. Аргентина – 1766
  • 5. Англія – 1755
  • 6. Італія – 1740
  • 7. Іспанія – 1704
  • 8. Португалія – 1660
  • 9. Данія – 1654
  • 10. Нідерланди – 1653
  • 23. Японія – 1549
  • 24. Марокко – 1547
  • 25. Сербія – 1547
  • 26. Чилі – 1543
  • 27. Україна – 1535
  • 28. Польща – 1530

Збірна України / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 24 березня у першому матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022 Україна зіграє у Глазго із Шотландією, а у разі успіху 29 березня за потрапляння до фінальної частини світової першості зустрінеться на виїзді з переможцем пари Уельс – Австрія.