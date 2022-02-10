Україна опустилася у рейтингу ФІФА

Збірна України / Фото: УАФ
У рейтингу ФІФА, оприлюдненому 10 лютого, збірна України опустилася з 25-го рядка на 27-й.
Це сталося внаслідок прогресу Японії та Марокко, котрі, порівняно з грудневим рейтингом, піднялися на три і чотири позиції відповідно і обійшли Україну.
У провідній трійці змін не відбулося – Бельгія, Бразилія, Франція.
РФ на вісім рядків нижча за Україну – 35-а.
Рейтинг збірних світу за версією ФІФА
- 1. Бельгія – 1828 балів
- 2. Бразилія – 1823
- 3. Франція – 1786
- 4. Аргентина – 1766
- 5. Англія – 1755
- 6. Італія – 1740
- 7. Іспанія – 1704
- 8. Португалія – 1660
- 9. Данія – 1654
- 10. Нідерланди – 1653
- 23. Японія – 1549
- 24. Марокко – 1547
- 25. Сербія – 1547
- 26. Чилі – 1543
- 27. Україна – 1535
- 28. Польща – 1530
Збірна України / Фото: Getty Images
Нагадаємо, 24 березня у першому матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022 Україна зіграє у Глазго із Шотландією, а у разі успіху 29 березня за потрапляння до фінальної частини світової першості зустрінеться на виїзді з переможцем пари Уельс – Австрія.