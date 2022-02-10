Україна опустилася у рейтингу ФІФА

Збірна України / Фото: УАФ

У рейтингу ФІФА, оприлюдненому 10 лютого, збірна України опустилася з 25-го рядка на 27-й.

Це сталося внаслідок прогресу Японії та Марокко, котрі, порівняно з грудневим рейтингом, піднялися на три і чотири позиції відповідно і обійшли Україну.

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У провідній трійці змін не відбулося – Бельгія, Бразилія, Франція.

РФ на вісім рядків нижча за Україну – 35-а.

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Рейтинг збірних світу за версією ФІФА

1. Бельгія – 1828 балів

2. Бразилія – 1823

3. Франція – 1786

4. Аргентина – 1766

5. Англія – 1755

6. Італія – 1740

7. Іспанія – 1704

8. Португалія – 1660

9. Данія – 1654

10. Нідерланди – 1653

23. Японія – 1549

24. Марокко – 1547

25. Сербія – 1547

26. Чилі – 1543

27. Україна – 1535

– 1535 28. Польща – 1530

Збірна України / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 24 березня у першому матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022 Україна зіграє у Глазго із Шотландією, а у разі успіху 29 березня за потрапляння до фінальної частини світової першості зустрінеться на виїзді з переможцем пари Уельс – Австрія.