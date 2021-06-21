Украина назвала заявку на матч против Австрии на Евро-2020 – вне списка остались три игрока

Шевченко определился со списком игроков, на которых будет рассчитывать в матче против Австрии. В ключевом поединке точно не сыграют Попов, Зубков и Безус

Украина проведет решающий матч на Евро-2020 / Фото: Reuters

Тренерский штаб сборной Украины определился с игроками, которые примут участие в матче против Австрии в третьем туре Евро-2020. Украина – Австрия трансляция онлайн уже есть на нашем сайте.

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Заявка сборной Украины на матч с Австрией:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19 Артем Беседин, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24 Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.

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Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Австрией не вошли Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус, пишет сайт УАФ.