Украина на Евро-2020: где смотреть матчи команды Шевченко в Киеве

Первый поединок сборной Украины против Нидерландов 13 июня покажут на НКС "Олимпийский". Болельщиков ждет уличная еда и развлекательная программа

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Завтра, 11 июня, на Олимпийском стадионе в Риме стартует многострадальное футбольное Евро-2020, которое должно было состояться еще год назад, но было перенесено пандемии. Матчи турнира пройдут на 11 стадионах в 11 городах 10 стран. Финал примет лондонский "Уэмбли".

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В финальной части чемпионата сыграют 24 сборные, среди которых и Украина. Главными претендентами на трофей считают победителей ЧМ-2018 французов, но Англию и Бельгию тоже не сбрасывают со счетов.

Сборная Украины стартует на Евро 13 июня в Амстердаме против Нидерландов. Болельщики нашей команды смогут посмотреть этот матч на главной арене страны – НСК "Олимпийский". Организатор трансляции – Шахтер. Начало в 22.00, а вход на стадион будет открыт с 17:00.

Сборная Украины по футболу / Фото: REUTERS Реклама

Всех гостей ждет уличная еда, развлекательная программа и, конечно же, атмосфера настоящего футбольного праздника! Будет чем заняться и фанатам киберспорта, специально для них на НСК "Олимпийский" приедет CyberTruck, который будет транслировать матчи киберспортивного турнира. Приобрести билеты можно по ссылке на официальном сайте Шахтера.

Напомним, что в первый день Евро-2020 будет сыгран только один матч Италия – Турция (начало в 22:00). Но будет яркая церемония открытия – полет самолетов из ВВС Frecce tricolori, выступление ансамбля итальянской полиции и почетного караула конной полиции, а затем все болельщики насладятся вокалом известного тенора Андреа Бочелли.

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