Украина – Кипр: во сколько начало и где смотреть последний матч сборной перед Евро

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters
В понедельник, 7 июня, сборная Украины сыграет последний товарищеский матч перед стартом на Евро. После ничьей 1:1 с Бахрейном и победы 1:0 над Северной Ирландией команда Андрея Шевченко в Харькове примет национальную команду Кипра, 97-ю сборную в рейтинге ФИФА. Начало поединка на стадионе "Металлист" – в 19:00. Онлайн Украина – Кипр доступен на нашем сайте.
ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – КИПР
В прямом эфире матч Украина – Кипр 7 июня, начиная с 19:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на платформе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на канале "Украина" в 23:00.
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УКРАИНА – КИПР. ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Аналитики называют Украину большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.43, на ничью – 4.55, на победу Кипра – 10.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов – следующая: выигрыш Украины – 69%, ничья – 22%, выигрыш Кипра – 9%. Наиболее вероятным счетом матча называют 2:0 в пользу команды Шевченко.
Отметим, что Андрей Шевченко в матче с Кипром пообещал экспериментальный состав.
Напомним, на Евро украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня в Амстердаме), а также с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня) – в Бухаресте. В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.
Смотрите, как ранее Украина обыграла Северную Ирландию
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