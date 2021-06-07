Украина – Кипр: во сколько начало и где смотреть последний матч сборной перед Евро

Заключительный спарринг команды Андрея Шевченко против 97-й сборной мира начнется в 19:00. Поединок в прямом эфире можно посмотреть на ТВ и в интернете

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

В понедельник, 7 июня, сборная Украины сыграет последний товарищеский матч перед стартом на Евро. После ничьей 1:1 с Бахрейном и победы 1:0 над Северной Ирландией команда Андрея Шевченко в Харькове примет национальную команду Кипра, 97-ю сборную в рейтинге ФИФА. Начало поединка на стадионе "Металлист" – в 19:00. Онлайн Украина – Кипр доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – КИПР

В прямом эфире матч Украина – Кипр 7 июня, начиная с 19:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на платформе OLL.TV. Посмотреть игру в повторе можно на канале "Украина" в 23:00.

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УКРАИНА – КИПР. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики называют Украину большим фаворитом матча. На ее победу установлен коэффициент 1.43, на ничью – 4.55, на победу Кипра – 10.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов – следующая: выигрыш Украины – 69%, ничья – 22%, выигрыш Кипра – 9%. Наиболее вероятным счетом матча называют 2:0 в пользу команды Шевченко.

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Отметим, что Андрей Шевченко в матче с Кипром пообещал экспериментальный состав.

Напомним, на Евро украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня в Амстердаме), а также с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня) – в Бухаресте. В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

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