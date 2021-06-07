Украина – Кипр: лучшим игроком матча признали будущего отца

24-летний полузащитник нашей национальной команды Александр Зинченко забил в Харькове мяч с 11-метрового и продемонстрировал хорошую игру

Александр Зинченко, сборная Украины / Фото: REUTERS

После уверенной победы над киприотами Шевченко нашел серьезный недостаток у сборной Украины. Впрочем, в целом наставник "сине-желтых" остался доволен действиями своих подопечных. Впервые за 12 матчей наши забили более одного мяча.

Напомним, дубль оформил Андрей Ярмоленко, еще по разу в воротах соперника расписались Александр Зинченко и Роман Яремчук. В течение поединка в Харькове болельщики определяли лучшего игрока. Подсчет голосов производился телеканалами "Футбол". В итоге приз зрительских симпатий получил Зинченко. Парень из Манчестер Сити отметил гол, засунув мяч под футболку и передав на трибуны флюиды любви беременной жене Владе Седан.

В голосовании Зина набрал 46% голосов, на втором месте – Ярмоленко (26%), на третьем – Марлос (9%). Победитель отдал должное зрителям на трибунах стадиона "Металлист":

"Хотел поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, которую мы получаем каждый раз на полях в Украине. Я уже не помню, когда в последний раз играл при таком количестве зрителей. Даже на финале Лиги чемпионов было меньше людей. Спасибо за признание. Главное, что мы выиграли и в хороших кондициях готовимся к чемпионату Европы".

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Смотрите, как Александр реализовал пенальти в игре с Кипром:

Между тем, Шевченко нашел серьезный недостаток у сборной Украины.