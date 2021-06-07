Шевченко нашел серьезный недостаток у сборной Украины в матче с Кипром

Главный тренер национальной команды в целом остался доволен действиями своих подопечных, но требует от них более высокой реализации голевых моментов

Андрей Шевченко, сборная Украины / Фото: Reuters

В понедельник вечером сборная Украины разгромила команду Кипра в товарищеской встрече в Харькове. Следует учесть, что соперник еще при счет 0:0 остался в меньшинстве и дважды пропустил с пенальти.

После матч главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями с телеканалами "Футбол".

В целом о матче:

"В целом, я доволен: получилась свежая игра. Ребята начинают выглядеть получше. Мы уже убрали нагрузки – и появилась свежесть, хорошие перемещения, осмысленные атаки. Конечно, опять проблемы с реализацией. Надо будет это дожимать потому, что на Евро столько моментов создавать мы не будем".

О действиях Романа Яремчука:

"Самое важное, что у него есть моменты. Я знаю его характер, он переживает, когда не забивает. Поэтому мы дали ему возможность забить. Партнеры по команде тоже понимали важность этого, помогли. Ребята, которые вышли на замены, игру освежили. Матч позволял дать сыграть всем".

О подготовке команды к Евро-2020:

"Для меня самое главное – видеть движение, оно было неплохим. Ребята выходят из этой фазы... Завтра мы вылетаем в Румынию, там нагрузок уже практически не будет. Поработаем больше над стандартными положениями, над подготовкой к каждому конкретному матчу. Будем начинать!"

Вашему вниманию – список лучших бомбардиров сборной Украины. Ярмоленко приблизился к Шевченко.

Смотрите обзор матча Украина – Кипр: