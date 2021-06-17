Украина и Северная Македония определились с формой на матч Евро-2020

Украина впервые на Евро-2020 сыграет в желтом комплекте формы. Македония выйдет на матч против команды Андрея Шевченко в традиционных красных цветах

Украина сыграет против Македонии в новом комплекте формы / Фото: Reuters

Украина и Северная Македония определились с комплектами формы, в которых сыграют во втором туре Евро-2020. Украина – Северная Македония онлайн уже доступен на нашем сайте.

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На предматчевом совещании было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Северная Македония сыграет в красном. Наш вратарь выйдет на поле в салатовых цветах, а голкипер Македонии – в сером комплекте.

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Напомним, что стартовый матч на Евро-2020 Украины проводила в синей форме и потерпела поражение от Нидерландов со счетом 2:3. Надеемся, что желтый комплект принесет команде Андре Шевченко удачи.

Ранее мы приводили прогноз погоды во время матча Украина – Северная Македония. Украина на третьем Евро подряд может попасть под ливень. Два предыдущих случая завершились для нашей команді поражениями. Шева надеется, что в этот раз игру не придется останавливать.