22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Украина и Грузия восстановят свои границы". Каладзе осудил Россию за беспредел

Сергей Шаховец
22 февраля, 08:40
Бывший футболист киевского Динамо и итальянского Милана Каха Каладзе поддержал Украину после недавних агрессивных действий РФ

Каха Каладзе осуждает агрессию России / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Российская Федерация в открытую оккупировала часть Донбасса. Это стало следствием подписанного президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании террористических "ЛДНР".

Многие спортсмены уже высказали свою позицию, сравнив российского диктатора с Гитлером.

Реклама

Не остался в стороне и знаменитый грузинский футболист, а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Грузия, у которой 20% территории оккупировано, осуждает признание Россией украинских сепаратистских регионов Донецка и Луганска.

Мы в Грузии стоим за братскую Украину, как и она стояла за нас. Я верю, что скоро и Украина, и Грузия возобновят свои границы, и я желаю им мира", – написал Каладзе в своем Twitter.

Каха Каладзе – один из самых успешных футболистов в истории Грузии. Он отыграл 284 матча за итальянский футбольный клуб Милан и 71 матч – за киевское Динамо. Именно в команде Валерия Лобановского раскрылся футбольный талант Кахи, который перешел из киевского клуба в состав итальянского гранда за 16 миллионов евро.

Реклама

В октябре прошлого года Каха Каладзе был избран на второй срок мэром столицы Грузии.

Каха Каладзе второй раз избран мэром Тбилиси / Фото: Коллаж: Сегодня