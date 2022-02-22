"Україна та Грузія відновлять свої кордони". Каладзе засудив Росію за свавілля

Каха Каладзе засуджує агресію Росії / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Російська Федерація відкрито окупувала частину Донбасу. Це стало наслідком підписаного президентом РФ Володимиром Путіним указу про визнання терористичних "ЛДНР".

Багато спортсменів вже висловили свою позицію, порівнявши російського диктатора із Гітлером.

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Не залишився осторонь і відомий грузинський футболіст, а нині мер Тбілісі Каха Каладзе.

"Грузія, яка має 20% окупованої території, засуджує визнання Росією українських сепаратистських регіонів Донецька та Луганська. Ми в Грузії стоїмо за братню Україну, як вона стояла за нас. Я вірю, що незабаром і Україна, і Грузія відновлять свої кордони, і я бажаю їм миру", – написав Каладзе у своєму Twitter.

Каха Каладзе – один із найуспішніших футболістів в історії Грузії. Він відіграв 284 матчі за італійський футбольний клуб Мілан та 71 матч – за київське Динамо. Саме у команді Валерія Лобановського розкрився футбольний талант Кахи, який перейшов із київського клубу до складу італійського гранду за 16 мільйонів євро.

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У жовтні минулого року Каха Каладзе був обраний на другий термін мером столиці Грузії.