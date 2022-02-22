22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

"Україна та Грузія відновлять свої кордони". Каладзе засудив Росію за свавілля

Сергій Шаховець
22 лютого, 08:40
Колишній футболіст київського Динамо та італійського Мілана Каха Каладзе підтримав Україну після нещодавніх агресивних дій РФ

Каха Каладзе засуджує агресію Росії / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Російська Федерація відкрито окупувала частину Донбасу. Це стало наслідком підписаного президентом РФ Володимиром Путіним указу про визнання терористичних "ЛДНР".

Багато спортсменів вже висловили свою позицію, порівнявши російського диктатора із Гітлером.

Реклама

Не залишився осторонь і відомий грузинський футболіст, а нині мер Тбілісі Каха Каладзе.

"Грузія, яка має 20% окупованої території, засуджує визнання Росією українських сепаратистських регіонів Донецька та Луганська.

Ми в Грузії стоїмо за братню Україну, як вона стояла за нас. Я вірю, що незабаром і Україна, і Грузія відновлять свої кордони, і я бажаю їм миру", – написав Каладзе у своєму Twitter.

Каха Каладзе – один із найуспішніших футболістів в історії Грузії. Він відіграв 284 матчі за італійський футбольний клуб Мілан та 71 матч – за київське Динамо. Саме у команді Валерія Лобановського розкрився футбольний талант Кахи, який перейшов із київського клубу до складу італійського гранду за 16 мільйонів євро.

Реклама

У жовтні минулого року Каха Каладзе був обраний на другий термін мером столиці Грузії.

Каха Каладзе вдруге обрано мером Тбілісі / Фото: Колаж: Сьогодні