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Украина – фаворит группы! Нашу сборную уже боятся в Лиге наций

Любомир Луканюк
16 декабря, 21:29
Наставник сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций. Его команде предстоят поединки против сборной Украины

Капаррос опасается сборную Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня прошла жеребьевка Лиги наций. Сборная Украины попала в группу к Шотландии, Ирландии и Армении.

Главный тренер армянской команды испанец Хоакин Капаррос назвал нашу команду фаворитом квартета.

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"Мы попали в очень сильную группу, в которой есть команда, которая в прошлом турнире играла в Лиге А. То, что мы будем соревноваться с такими сборными, означает, что мы прогрессируем и имеем соответствующий уровень.

Соперники – физически хорошо подготовленные команды, в которых много игроков с хорошей техникой. Мы должны пытаться быть конкурентоспособными, сражаться за победу в каждом матче. Фаворит группы, конечно, Украина. Но Ирландия и Шотландия также опытные и сильные сборные", – цитирует Капарроса УАФ.

Когда пройдут матчи

  • Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года
  • Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года
  • Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года

Финальная стадия:

  • Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года
  • Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года