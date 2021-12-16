Україна – фаворит групи! Нашу збірну вже бояться у Лізі націй

Капаррос побоюється збірну України / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні пройшло жеребкування Ліги націй. Збірна України потрапила в групу до Шотландії, Ірландії та Вірменії.
Головний тренер вірменської команди іспанець Хоакін Капаррос назвав нашу команду фаворитом квартету.
"Ми потрапили до дуже сильної групи, в якій є команда, яка у минулому турнірі грала в Лізі А. Те, що ми змагатимемося з такими збірними, означає, що ми прогресуємо та маємо відповідний рівень.
Суперники – фізично добре підготовлені команди, у яких багато гравців із гарною технікою. Ми маємо намагатися бути конкурентоспроможними, боротися за перемогу у кожному матчі. Фаворит групи, звичайно, Україна. Але Ірландія та Шотландія також досвідчені та сильні збірні", – цитує Капарроса УА.
Коли пройдуть матчі
- Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року
- Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року
- Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року
Фінальна стадія:
- Півфінали: 14 та 15 червня 2023 року
- Фінал та матч за третє місце: 18 червня 2023 року