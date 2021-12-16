16 грудня 19:45 Онлайн
Реал 3
Житлобуд-1 0
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Україна – фаворит групи! Нашу збірну вже бояться у Лізі націй

Любомир Луканюк
16 грудня, 21:29
Наставник збірної Вірменії Хоакін Капаррос прокоментував підсумки жеребкування Ліги націй. Його команду чекають поєдинки проти збірної України

Капаррос побоюється збірну України / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні пройшло жеребкування Ліги націй. Збірна України потрапила в групу до Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Головний тренер вірменської команди іспанець Хоакін Капаррос назвав нашу команду фаворитом квартету.

Реклама

"Ми потрапили до дуже сильної групи, в якій є команда, яка у минулому турнірі грала в Лізі А. Те, що ми змагатимемося з такими збірними, означає, що ми прогресуємо та маємо відповідний рівень.

Суперники – фізично добре підготовлені команди, у яких багато гравців із гарною технікою. Ми маємо намагатися бути конкурентоспроможними, боротися за перемогу у кожному матчі. Фаворит групи, звичайно, Україна. Але Ірландія та Шотландія також досвідчені та сильні збірні", – цитує Капарроса УА.

Коли пройдуть матчі

  • Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року
  • Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року
  • Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року

Фінальна стадія:

  • Півфінали: 14 та 15 червня 2023 року
  • Фінал та матч за третє місце: 18 червня 2023 року