Україна – фаворит групи! Нашу збірну вже бояться у Лізі націй

Сьогодні пройшло жеребкування Ліги націй. Збірна України потрапила в групу до Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Головний тренер вірменської команди іспанець Хоакін Капаррос назвав нашу команду фаворитом квартету.

"Ми потрапили до дуже сильної групи, в якій є команда, яка у минулому турнірі грала в Лізі А. Те, що ми змагатимемося з такими збірними, означає, що ми прогресуємо та маємо відповідний рівень.

Суперники – фізично добре підготовлені команди, у яких багато гравців із гарною технікою. Ми маємо намагатися бути конкурентоспроможними, боротися за перемогу у кожному матчі. Фаворит групи, звичайно, Україна. Але Ірландія та Шотландія також досвідчені та сильні збірні", – цитує Капарроса УА.