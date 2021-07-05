"Украина – это было легко. Слишком легко": Моуринью про наш разгром от Англии

Сборная Англии, Шевченко и Моуринью / Фото: Reuters
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал победу Англии над Украиной 4:0 в 1/4 финала Евро-2020, назвав этот поединок легкой прогулкой для команды Гарета Саутгейта. По мнению знаменитого португальца, счет мог оказаться и крупнее.
"Против Украины Англии было очень легко. Слишком легко. Конечно, Англия сыграла хорошо и сама себе облегчила задачу, но, как я и думал изначально, проблем тут и не должно было возникнуть. Англия всегда вела игру и могла победить даже 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций"
"Теперь Англия – в полуфинале. Но там уже ей будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины, она научилась играть без Эриксена, надежна, с отличным командным духом и пребывает на эмоциональном подъеме"
"Но Англия сильна, уверенна, и, не забывайте, играет решающие матчи Евро дома, на "Уэмбли". Финал турнира – Англия против Испании либо Италии – был бы невероятным днем в истории футбола", – приводит слова Моуринью The Sun
Напомним, в 1/2 финала Евро-2020 Англия сыграет с Данией 7 июля на "Уэмбли", 6 июля там же встретятся Италия – Испания. Финал турнира пройдет на той же арене 11-го числа. Англия – главный претендент на трофей.
Котировки на победителя Евро-2020
- Англия – 2.50
- Италия – 3.10
- Испания – 3.60
- Дания – 9.00