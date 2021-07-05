"Украина – это было легко. Слишком легко": Моуринью про наш разгром от Англии

Жозе Моуринью уверен, что в полуфинале Евро у англичан такого легкого матча, как с Украиной, точно не будет: "Датчане значительно сильнее команды Шевченко"

Сборная Англии, Шевченко и Моуринью / Фото: Reuters

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал победу Англии над Украиной 4:0 в 1/4 финала Евро-2020, назвав этот поединок легкой прогулкой для команды Гарета Саутгейта. По мнению знаменитого португальца, счет мог оказаться и крупнее.

"Против Украины Англии было очень легко. Слишком легко. Конечно, Англия сыграла хорошо и сама себе облегчила задачу, но, как я и думал изначально, проблем тут и не должно было возникнуть. Англия всегда вела игру и могла победить даже 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций"

"Теперь Англия – в полуфинале. Но там уже ей будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины, она научилась играть без Эриксена, надежна, с отличным командным духом и пребывает на эмоциональном подъеме"

"Но Англия сильна, уверенна, и, не забывайте, играет решающие матчи Евро дома, на "Уэмбли". Финал турнира – Англия против Испании либо Италии – был бы невероятным днем в истории футбола", – приводит слова Моуринью The Sun

Напомним, в 1/2 финала Евро-2020 Англия сыграет с Данией 7 июля на "Уэмбли", 6 июля там же встретятся Италия – Испания. Финал турнира пройдет на той же арене 11-го числа. Англия – главный претендент на трофей.

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