11 ноября 19:30
Украина 1
Болгария 1
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
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Украина – Болгария: видео голов и обзор матча в Одессе

Александр Трикиша
11 ноября, 20:38
Сборные Украины и Болгарии встречались в товарищеском матче в Одессе. Представляем видео голов матча и обзор репетиции украинской команды перед решающей битвой за плей-офф ЧМ-2022

Болгария открыла счет в конце первого тайма

Встреча прошла на стадионе "Черноморец" в Одессе. Мы проводили онлайн матча Украина – Болгария с подробным описанием всех ключевых моментов

Украина первой открыла счет матче – после передачи Александра Тымчика гол забил Артем Довбик. Но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

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А незадолго до перерыва сборная Болгарии шокировала команду Александра Петракова. Радослав Кирилов воспользовался ошибкой наших защитников и пробил мимо Георгия Бущана. Это был первый удар Болгарии в створ…

После перерыва украинцы дважды поразили ворота соперника, но оба мяча были отменены из-за офсайда у Андрея Ярмоленко. Справедливости ради нужно отметить, что судейская бригада приняла правильные решения.

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Но на 77-й минуте гол сборной Украины все же засчитали после дальнего удара Тараса Степаненко.

Напомним, что уже 16 ноября сборная Украины проведет решающий матч в отборе на ЧМ-2022. Наша команда пожалует в гости к Боснии и Герцеговины. Команде Петракова необходимо выигрывать, чтобы сохранить вторую строчку в группе.