Украина – Болгария: видео голов и обзор матча в Одессе

Болгария открыла счет в конце первого тайма

Встреча прошла на стадионе "Черноморец" в Одессе. Мы проводили онлайн матча Украина – Болгария с подробным описанием всех ключевых моментов

Украина первой открыла счет матче – после передачи Александра Тымчика гол забил Артем Довбик. Но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

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А незадолго до перерыва сборная Болгарии шокировала команду Александра Петракова. Радослав Кирилов воспользовался ошибкой наших защитников и пробил мимо Георгия Бущана. Это был первый удар Болгарии в створ…

После перерыва украинцы дважды поразили ворота соперника, но оба мяча были отменены из-за офсайда у Андрея Ярмоленко. Справедливости ради нужно отметить, что судейская бригада приняла правильные решения.

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Но на 77-й минуте гол сборной Украины все же засчитали после дальнего удара Тараса Степаненко.

Напомним, что уже 16 ноября сборная Украины проведет решающий матч в отборе на ЧМ-2022. Наша команда пожалует в гости к Боснии и Герцеговины. Команде Петракова необходимо выигрывать, чтобы сохранить вторую строчку в группе.