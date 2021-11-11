Україна – Болгарія: відео голів та огляд матчу в Одесі

Болгарія відкрила рахунок в кінцівці першого раунду

Зустріч відбулася на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Ми проводили онлайн матчу Україна – Болгарія з докладним описом усіх ключових моментів

Україна першою відкрила рахунок у матчі – після передачі Олександра Тимчика гол забив Артем Довбик. Але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Реклама

А незадовго до перерви збірна Болгарії шокувала команду Олександра Петракова. Радослав Кирилов скористався помилкою наших захисників і пробив повз Георгія Бущана. Це був перший удар Болгарії в ствір...

Після перерви українці двічі вразили ворота суперника, але обидва м'ячі були скасовані через офсайд у Андрія Ярмоленка. Заради справедливості слід зазначити, що суддівська бригада ухвалила правильні рішення.

Реклама

Але на 77-й хвилині гол збірної України все ж таки зарахували після дальнього удару Тараса Степаненка.

Нагадаємо, що вже 16 листопада збірна України проведе вирішальний матч у відборі на ЧС-2022. Наша команда завітає в гості до Боснії та Герцеговини. Команді Петракова необхідно вигравати, щоб зберегти другий рядок у групі.