11 листопада 19:30
Україна 1
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Україна – Болгарія: відео голів та огляд матчу в Одесі

Олександр Трикіша
11 листопада, 20:38
Збірні України та Болгарії зустрічалися у товариському матчі в Одесі. Представляємо відео голів матчу та огляд репетиції української команди перед вирішальною битвою за плей-офф ЧС-2022

Болгарія відкрила рахунок в кінцівці першого раунду

Зустріч відбулася на стадіоні "Чорноморець" в Одесі. Ми проводили онлайн матчу Україна – Болгарія з докладним описом усіх ключових моментів

Україна першою відкрила рахунок у матчі – після передачі Олександра Тимчика гол забив Артем Довбик. Але арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Реклама

А незадовго до перерви збірна Болгарії шокувала команду Олександра Петракова. Радослав Кирилов скористався помилкою наших захисників і пробив повз Георгія Бущана. Це був перший удар Болгарії в ствір...

Після перерви українці двічі вразили ворота суперника, але обидва м'ячі були скасовані через офсайд у Андрія Ярмоленка. Заради справедливості слід зазначити, що суддівська бригада ухвалила правильні рішення.

Реклама

Але на 77-й хвилині гол збірної України все ж таки зарахували після дальнього удару Тараса Степаненка.

Нагадаємо, що вже 16 листопада збірна України проведе вирішальний матч у відборі на ЧС-2022. Наша команда завітає в гості до Боснії та Герцеговини. Команді Петракова необхідно вигравати, щоб зберегти другий рядок у групі.