Украина – Австрия: где смотреть матч Евро-2020 за выход в плей-офф

Список трансляций решающего матча Украины в группе Евро-2020 против Австрии. Поединок покажут на ТВ и в интернете. Украине достаточно ничьей, чтобы выйти из группы со второго места

Где смотреть матч Евро-2020 Украина - Австрия / Фото: Reuters

Сегодня в Бухаресте на Национальном стадионе сборная Украины проведет решающий матч за выход из группы Евро-2020 против команды Австрии. Матч начнется в 19:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Трансляция Украина – Австрия также доступна на нашем сайте.

Где смотреть матч Украина – Австрия:

После двух туров Украина имеет в своем активе три балла, столько же и у Австрии, но наша команда опережает своего сегодняшнего соперника по забитым мячам. Это означает, что Украина в матче против Австрии устроит даже ничья. Добавим, что даже в случае победы и поражения Нидерландов в параллельном матче украинцы выше второго места подняться не смогут. Ранее мы писали, как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию.

Букмекеры считают, что матч завершится ничьей – 2.06. Коэффициент на победу Украины составляет 3.45, на победу Австрии – 3.90.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на матч против Австрии. Сегодня точно не смогут сыграть Денис Попов, Александр Зубков и Роман Безус:

Заявка сборной Украины на матч с Австрией:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 19. Артем Беседин, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24. Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.