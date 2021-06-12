Уэльс – Швейцария: прогноз комментатора на матч группы А

Вторая игра чемпионата Европы по футболу, которая пройдет в Азербайджане в субботу, может принести сюрприз, хотя вряд ли будет забито много мячей

Сборная Уэльса на тренировке / Фото: Reuters

Первый матч Евро-2020 сегодня запланирован в Баку. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция Уэльс – Швейцария. Что же нас ждет от дуэли двух непредсказуемых команд?

Швейцарцы провально провели 2020-й год, не выиграв ни разу в восьми матчах, если не считать техническую победу над сборной Украины. А вот в текущем году по результатам команда Владимира Петковича выглядит куда увереннее, победив во всех пяти матчах. Правда, соперниками были сборные Болгарии, Литвы, Финляндии, США и Лихтенштейна. Да и лишь в двух играх удалось сохранить ворота сухими.

В составе швейцарцев нет юных игроков и лишь трое из тех, кому за 30. Большинство футболистов в лучшем возрасте – 25+. суперзвезд среди них нет, но практически все выступают в топовых чемпионатах. Хорошая организация игры – главный козырь швейцарской команды.

Напомним, где смотреть матч Уэльс – Швейцария.

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Уэльс на фоне соперника более скромен, но по-британски непрост и неуступчив. Интересно, что в конце прошлого года должность тренера временно покинул легендарный Райан Гиггз. Случилось это из-за обвинений в избиении девушки. Поэтому в качестве исполняющего обязанности привез команду на Евро его ассистент Роберт Пейдж. Главная звезда – все еще Гарет Бейл. Однако он провел уже несколько неудачных сезонов и якобы приближается к завершению игровой карьеры.

Многообещающий матч с точки зрения интриги. Случиться в нем может все, что угодно. Хотя Швейцария все же выглядит предпочтительнее – уверен, она не проиграет. Высокой результативности не жду – ТМ 2,5. Не исключаю, что будет ничья 1:1 или 0:0.

Аналитики FAVBET небольшое преимущество отдают команде Швейцарии. Коэффициент на победу подопечных Владимира Петковича колеблется около 2.20, на британцев – 4.15, на ничью – 3.05.

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