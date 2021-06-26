Уэльс сделал подарок пережившему остановку сердца Эриксену

Гарет Бейл и его партнеры по валлийской команде передали для датского полузащитника футболку с автографами и пожеланиями скорейшего восстановления

Уэльс сделал подарок датчанину Эриксену / Фото: Reuters

Футболисты сборной Уэльса подготовили подарок для полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы в Амстердаме они передали датчанам футболку своей сборной с номером 10, автографами всех своих игроков и пожеланием здоровья Эриксену.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у полузащитника Интера был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

Кристиан Эриксен поблагодарил фанатов за поддержку / Фото: Instagram, REUTERS

Затем Дания уступила и Бельгии, но после этого разгромила Россию и сегодня назабивала голов и в ворота Уэльса.

Между тем 29-летний Эриксен уже выписался из больницы, где ему был установлен кардиовертер-дефибриллятор, и посетил тренировку партнеров по сборной Дании.