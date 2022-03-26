Деньги для Украины собирали ведрами: репортаж со стыкового матча ЧМ-2022 в Кардиффе

Поддержка Украины перед матчем Уэльс - Австрия в Кардиффе / Фото: Коллаж: Сегодня

И все-таки матчи такого ранга следует проводить на нейтральной территории. Сумасшедшая поддержка родных стен в итоге стала для Уэльса важнейшей составляющей победы.

Только представьте, сколь велики были ожидания. Национальная сборная – достойная, боеспособная – имеет реальный шанс на путевку в Катар: оставалось сделать лишь два шага.

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При этом в последний раз валлийцы принимали участие в мундиале еще в незапамятные времена, в 1958-м – когда на турнир впервые приехала сборная СССР (без отправленного за решетку по ложному обвинению Стрельцова) и 17-летний Пеле дебютировал в составе бразильцев – сколько же воды утекло с тех пор!

Накануне в Кардиффе особого ажиотажа не наблюдалось, но в четверг группы людей в ярко-красном в центре столицы Уэльса можно было встретить уже с самого утра. А вот австрийских фанатов, признаюсь, вне стадиона увидеть не удалось. Да и гостевая трибуна по размерам оказалась довольно скромной. Не знаю, верили ли они в успех предприятия? В отборочной группе их любимцы выступили не слишком удачно, заняв лишь четвертое место, и въехали в плей-офф лишь за счет Лиги наций. Сборная Австрии в этот вечер вышла на поле (предчувствуя траур?!) в непривычном черном.

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С другой стороны, припоминаете матч Австрия – Украина прошлым летом, на Евро-2020? Уже забыли? И слава богу.

В толпе болельщиков, направлявшейся к уютной арене клуба "Кардифф Сити" (более известный и более вместительный "Миллениум" на матче футбольной сборной заполнить, по всей видимости, не представлялось возможным) вопрос лишнего билетика был достаточно актуален. То тут, то там мелькали сине-желтые цвета.

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Поддержка Украины

Симпатичная молодая парочка, англичане – и он и она укутанные в украинские флаги – предлагали каждому проходящему бросить мелочь в пластмассовое ведерко, собирая помощь для Украины, и буквально каждые несколько секунд раздавался звон очередной монеты.

Ближе к стадиону увидел милую девушку, также с накинутым на плечи сине-желтым флагом, с таким же ведерком. Пообщались. Алена из Днепра живет в Уэльсе уже 20 лет, переехала сюда с родителями в детстве. Выяснилось, что это уже вторая такая акция – в первой удалось собрать несколько тысяч фунтов, и грузовик с продуктами и медикаментами был снаряжен и отправлен в Украину.

Алена рассказала, что наших беженцев в Кардиффе пока мало – такого наплыва как в Германии нет и в помине – ведь добраться сюда не так просто...

Многие старались каким-то образом выразить солидарность страдающему от страшной бессмысленной войны украинскому народу. Вот идет навстречу болельщик Уэльса с "розой" киевского Динамо.

Вот мелькнул на трибунах (они были запланировано переполнены – 32053 зрителя) большой флаг Украины. Щитовая реклама беспрерывно анонсировала предстоящий во вторник благотворительный (часть средств от продажи билетов будет направлена в помощь Украине) товарищеский матч (оппонент Уэльса должен был определиться в этот вечер – в итоге им стала сборная Чехии, уступившая в другом полуфинале шведам).

Объявленную перед стартовым свистком минуту молчания в память об одном из выдающихся деятелей в истории валлийского футбола нарушили нетрезвый возглас из гостевого сектора ("Мы – с Украиной!") и... пунктуальный выход в эфир комментатора одной из австрийских радиостанций.

Матч Уэльс – Австрия

И – понеслась! Команды начали резво, обменялись опасными выпадами. Уже на стартовом отрезке сильное впечатление произвел круговорот в исполнении атакующего звена сборной Уэльса: Аарон Рэмзи (Рейнджерс) – Даниэль Джеймс (Лидс) – Гарет Бэйл (Реал).

Временами их действия чем-то напоминали игру англичан из мультика про казаков – помните, как джентльмены с зонтиками элегантно перебрасывали мяч через соперников – с островка на островок? Хвостик исключительно полезного Гарета Бэйла, настоящего лидера валлийцев (капитан проводил свой 101-й матч за сборную), мелькал на разных участках поля – именно там, где в нем была потребность в данный момент времени.

До поры до времени защитная линия австрийцев (Мартин Хинтерэггер (Айнтрахт) – Александар Драгович (Црвена Звезда) – Давид Алаба (Реал)) более-менее справлялась со своими задачами, хотя раз за разом упускала Рэмзи. Гости то прессинговали, намечая очертания контрвыпада, то успокаивали игру.

Так могло продолжаться долго, но тут сказал свое слово звездный Бэйл. После серии его мастерских финтов мяч получил Вильсон, но был сбит с ног Баумгартнером – у правого угла штрафной. Болельщики вскочили со своих мест, предчувствуя великое. Они не ошиблись. Гарет Бэйл со штрафного воистину королевским ударом положил мяч в девятку. Что тут скажешь – школа мадридского Реала!

Шла середина тайма. Трибуны взревели в восторге – и воодушевленно запели. Поверьте – они не уступают Львову. Пространство осветилось красным дымом брошенного файера. Каждое удачное действие сборной Уэльса сопровождалось бурными аплодисментами. При такой потрясающей поддержке хозяева всегда будут нестись вперед, будто на крыльях. А гостевой сектор навряд ли кто услышит...

Австрийцы стремились во что бы то ни стало исправить ситуацию. Алаба сражался как лев. На 33-й минуте Арнаутович несся на всех парах к воротам – но Хеннесси в броске забрал мяч у него в ногах. Уэльс умело действовал на контрвыпадах. Перехват, Рэмзи выходит на выгодную позицию – мимо. Снова атака, но Рэмзи и Джеймс в штрафной помешали друг другу.

После перерыва хозяева вышли на поле раньше, и еще хороших две минуты скучали, переминаясь с ноги на ногу. Получив взбучку от Франко Фоды, австрийцы выбежали из подтрибунных помещений под неодобрительный свист, при этом, показалось – были предельно сконцентрированы. Они начали, применяя высокий прессинг на ближних подступах к штрафной. Вот Арнаутович бьет в упор, но прямо в руки вратарю.

Валлийцы по-прежнему были готовы в любой момент убежать в контратаку. Но удвоили счет после розыгрыша углового. Снова продемонстрировал феноменальное мастерство Бэйл, положив мяч из пределов штрафной, под довольно острым углом, в дальнюю девятку. Запал австрийцев на какое-то время угас, а футболисты Уэльса на кураже, заведенные трибунами, продолжали плести кружева своих атак.

На исходе часа Алаба исполнял штрафной с 18 метров по центру, но не смог перебросить стенку. Австрия не сдавалась, и все же добилась успеха – спустя пять минут. Полузащитник Баварии Марсель Забитцер бил несильно, и мяч от ноги защитника по корявой траектории влетел в ворота. Тут же мог увеличить разрыв Джеймс – спас Линднер.

Сократив разрыв в счете, австрийцы почувствовали, что могут исправить положение после почти безнадежных 0:2, и заметно активизировались. Вот тут пение поутихло, сменившись взволнованным тревожным гулом. Подопечные Фоды показали, что и они умеют плести кружева.

Сборная Уэльса продолжала действовать на контратаках. Джеймс дважды убегал практически один на один, но упустил обе возможности снять все сомнения в исходе встречи. Тем не менее, когда Джеймс на исходе матча был заменен и покидал поле, зрители провожали его бурными овациями. Не меньше аплодировали и Бэйлу – его заменил Мерфам.

На 73-й минуте австрийцы получили право на перспективный штрафной – мяч попал в стенку, по мнению польского арбитра Шимона Марциняка – в плечо Забитцера.

Гости попытались сотворить некое подобие решающего штурма. Два хороших момента не использовал секретный козырь Фоды – вышедший на замену десятый номер, форвард Бристоля (это совсем рядом с Кардиффом!) Андреас Вайманн.

Болельщики дружно "закрикивали" все действия австрийцев, сводя на нет все их усилия, и вновь пели – предвкушая финальный свисток, а после возмущенно гудели, когда Марциняк слишком затянул четыре добавленные минуты. Арнаутович головой отправил мяч несильно в руки Хеннесси. Все, точка.

Cymru – Awstria (никогда раньше не видел такого написания, но валлийский язык – второй государственный, на нем здесь говорят с удовольствием, при этом, разумеется, не ставя под сомнение традиционный английский).

Невообразимая радость. Всеобщее счастье. Мнимый фаворит бит, и Уэльс – эта веселая нация – вышел в финал квалификации ЧМ-2022. Здесь прекрасно знают, что до заветной мечты – выхода на Чемпионат мира, им осталось сделать всего один шаг, и они приложат все силы, чтобы сделать этот шаг успешным.

Подарков не будет. С кем хочет играть Уэльс в финале? По пути со стадиона я спрашивал у болельщиков. С Шотландией – совсем нет желания – мешает груз неприятных воспоминаний. Валлийцы хотят встретиться в финале с Украиной. Постараемся оправдать их и наши надежды.

Мы тоже хотим в финал. Только бы воцарился мир. Подождем до июня.

Алексей Исаенко

Кардифф