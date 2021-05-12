УЕФА завел дело на Реал, Барселону и Ювентус за отказ выйти из Суперлиги: что им грозит

Три европейских гранда могут остаться без еврокубков на будущие нескольео лет. УЕФА открыл дело против Реала, Барселоны и Ювентуса за откыаз покинуть Супердигу

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УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении Реала, Барселоны и Ювентуса за попытку создать Европейскую Суперлигу. Остальные команды, объявившие о выходе из Суперлиге, уже были оштрафованы.

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"В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА Реалом, Барселоной и Ювентусом в связи с так называемым проектом "Суперлига", – сообщается на сайте УЕФА.

Этой тройке грозит отстранение от еврокубков на протяжении двух сезонов. Впрочем, свои санкции на них могут наложить и руководители национальных чемпионатов. Как мы уже писали ранее, Ювентусу грозит отчисление из Серии А, если клуб не объявит о выходе из Суперлиги.