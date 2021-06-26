УЕФА подыгрывает англичанам: Германии не дали потренироваться на "Уэмбли"

Если английская сборная отлично знает газон лондонского стадиона "Уэмбли", так как провела на нем все матчи в группе, то немцы вынуждены будут сыграть на нем с листа

Команде Лева не дали потренироваться на "Уэмбли" / Фото: Reuters

Сборная Англии получила дополнительное преимущество в матче 1/8 финала Евро против Германии, который состоится во вторник, 29 июня, на лондонском стадионе "Уэмбли".

Соперникам англичан не разрешили провести предматчевую тренировку на арене предстоящего боя.

Официальная формулировка от УЕФА – чтобы не повредить газон "Уэмбли", на который выпала огромная нагрузка.

Он уже принимал три матча группового раунда, а в субботу, 26 июня, на поле лондонской арены вышли на поединок 1/8 Евро Италия и Австрия, которым также запретили предматчевую тренировку на "Уэмбли". Но эти команды хотя бы оказались в равных условиях.

Стадион "Уэмбли" в Лондоне / Фото: REUTERS

Чего не скажешь об Англии и Германии, ведь англичане, в отличие от немцев, отлично изучили газон "Уэмбли", проведя на нем уже три поединка соревнований.

"Мы бы очень хотели провести занятие именно там. Печально, что сборная не сможет этого сделать", – приводит слова представителя Немецкого футбольного союза Йенса Гриттнера Sky Germany.

Добавим, что именно "Уэмбли" примет оба полуфинала и финал Евро-2020.

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Напомним, что победитель пары Англия – Германия в 1/4 финала встретится с лучшим в противостоянии Украина – Швеция.

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