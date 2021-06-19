УЕФА остался вне политики и сохранил для Беларуси футбол

Европейские функционеры не будут заставлять белорусские клубы и сборные проводить домашние матчи за пределами своей страны

В Беларуси футбол не остановлен на карантин / Фото: Getty Images

В пятницу вечером появилась информация, что УЕФА запретил Лигу чемпионов в Беларуси. Будто бы из-за политических репрессий организация решила перенести матчи по своей эгидой за пределы этой страны. При этом источники ссылались на заместителя генерального секретаря УЕФА Кевина Лямура.

Однако позже пришел официальный ответ от пресс-службы УЕФА. Ее цитирует сайт "Чемпионат":

"Предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований УЕФА запланированы в Беларуси. Как было известно ранее, Лига чемпионов УЕФА по футзалу 2021 года, финал чемпионата УЕФА среди женщин до 19 лет в 2021 году и Конгресс УЕФА 2021 года не состоятся в Беларуси".

Таким образом, квалификационные раунды еврокубков белорусские команды этим летом могут проводить на своих стадионах. Хотя клубы сами уже готовились играть на нейтральных полях. Например, Торпедо-БелАЗ в июле домашний матч отборочного раунда Лиги конференций с датским Копенгагеном собирался проводить в России.

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