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Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
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Северная Македония --
Нидерланды --
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Россия --
Дания --
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Финляндия --
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Чехия --
Англия --
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Словакия --
Испания --
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Швеция --
Польша --
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Месси обыграл Суареса и Кавани: обзор матча Аргентина – Уругвай на Кубке Америки

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
19 июня, 08:35
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Аргентинцы добыли в Бразилии первую победу и продолжили беспроигрышную серию до 15 матчей. Хозяева турнира учинили два разгрома, забив семь мячей
Лионель Месси, Аргентина - Уругвай
Лионель Месси, Аргентина - Уругвай / Фото: Reuters

Минувшей ночью в Южной Америки прошли матчи второго тура. В группе А сборная Аргентины с Лионелем Месси во главе сумела скромно выиграть у команды Уругвая – 1:0. В первом же туре Месси забил шикарный штрафной на Кубке Америки и стал рекордсменом, обойдя Батистуту.

Лео сражался против давних знакомых – Луиса Суареса, Эдинсона Кавани и защитника-капитана из мадридского Атлетико Диего Година. Борьба вышла напряженной, а единственный мяч забил полузащитник Бетиса Гвидо Родригес на 13-й минуте головой с передачи Месси. Смотрите обзор встречи:

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Для уругвайцев этот поединок был дебютным на Кубке Америки, а аргентинцы перед этим ограничились ничьей с чилийцами. При этом Месси и компания уже 15 матчей не знают горечи поражений.

Зато сборная Бразилии после разгрома Венесуэлы добыла уже вторую победу с крупным счетом. В воротах сборной Перу расписались Алекс Сандро, Неймар, Эвертон Рибейро и Ришарлисон – 4:0.

На групповом этапе 10 команд разбиты на два квинтета. В плей-офф выйдут по четыре сборные из каждой группы.

Тем временем УЕФА запретил Лигу чемпионов в Беларуси. Клубы этой страны не смогут принимать соперников на своих полях.

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B
C
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E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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