УЕФА оштрафовал клубы, вышедшие из Суперлиги. Остальных ждут серьезные санкции

Большинство клубов признали ошибкой создание Суперлиги и покаялись перед УЕФА. Они вынуждены будут заплатить денежный штраф и отдать часть своих следующих доходов

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Девять из первоначальных 12 клубов Европейской Суперлиги подали в УЕФА "декларацию о приверженности клуба", обязывающую их участвовать в существующих международных и национальных клубных турнирах.

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Трое, которые не вышли из Суперлиги – Реал, Барселона и Ювентус – должны столкнуться с "соответствующими мерами" в рамках дисциплинарных мер УЕФА.

Клубы внесут в совокупности 15 миллионов евро в пользу детского и массового футбола по всей Европе. С них также будет удерживаться 5% доходов от соревнований УЕФА за один сезон. Эти деньги будут перераспределены среди других команд.

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В заявлении УЕФА говорится, что им грозит штраф в размере 100 миллионов евро каждому, если они попытаются присоединиться к несанкционированному соревнованию в будущем, и штраф в размере половины этой суммы, если они нарушат другие условия декларации.

"Объявленные меры значительны, но УЕФА не удержит ни одного финансового штрафа. Все они будут реинвестированы в молодежный и массовый футбол в местных сообществах по всей Европе, включая Великобританию.