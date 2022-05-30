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Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

УЕФА обидел Лунина! Вратаря Реала не считают победителем Лиги чемпионов

Анатолий Дерека
30 мая, 23:59
Украинец не отыграл в турнире ни минуты, поэтому организация не считает его достойным звания триумфатора ЛЧ

Андрей Лунин / Фото: Twitter

В субботу состоялся финал Лиги чемпионов 2021/2022. Реал сумел минимально одолеть Ливерпуль и сумел выиграть свой 14-ый "ушастый" кубок.

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Одним из победителей стал Андрей Лунин, который является вторым вратарем мадридцев. Это третий украинец в истории после Шевченко и, прости Господи, Тимощука, который выигрывал Лигу чемпионов.

Впрочем, как оказалось, УЕФА не считает Лунина победителем турнира. Как сообщает Mundo Deportivo, организация считает, что игроки, которые не сыграли в турнире за команду ни одной минуты, не могут называться его триумфаторами.

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То же самое касается и Иско, который также не появлялся в Лиге чемпионов на поле в этом сезоне. При этом на церемонии награждения после финала украинец и испанец получили медали от президента УЕФА и позже вместе со всеми держали в руках Кубок чемпионов.

Напомним, что в этом сезоне Лунин не мог составить конкуренцию Тибо Куртуа. На счету нашего вратаря два поединка в Ла Лиге и два – в Кубке Испании. В чемпионате Андрей также стал победителем турнира, а в одной из игр даже отразил пенальти.