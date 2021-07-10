УЕФА наказал Англию за пенальти в матче с Данией

За то, что британские фанаты пытались заслепить Шмейхеля лазерной указкой во время 11-метрового Кейна, Английская ассоциация заплатит 30 тысяч евро штрафа

Шмейхель и фанаты сборной Англии / Фото: Reuters, Twitter

УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу по итогам матча 1/2 финала Евро-2020 Англия – Дания 2:1, в котором вратарю датчан Касперу Шмейхелю светили в лицо лазерной указкой во время пенальти Гарри Кейна.

Как информирует сайт Европейского футбольного союза, Английская футбольная ассоциация оштрафована на 30 тысяч евро за использование фанатами лазерной указки, беспорядки во время исполнения национальных гимнов и использование пиротехнических изделий.

Шмейхель подвергся лазерной атаке на Евро-2020 / Фото: Twitter

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Напомним, несмотря на попадание лазером прямо в лицо, Шмейхель отбил 11-метровый в исполнении Гарри Кейна в дополнительное время, однако с добивания кипер все же пропустил мяч от форварда Тоттенхэма, который оказался для Англии победным и вывел ее в финал Евро-2020.

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В финале Евро-2020 Англия сыграет с Италией. Матч пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 11 июля.