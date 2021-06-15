УЕФА над сборной Украины проведет судейский эксперимент в матче с македонцами

Главным арбитром второго матча подопечных Андрея Шевченко на Евро-2020, который состоится в четверг в Бухаресте, будет аргентинец Рапаллини

Аргентинский судья Фернандо Рапаллини

Послезавтра сборная Украины проведет вторую встречу чемпионата Европы. В столице Румынии "сине-желтые" сразятся с одним из андердогов турнира – командой Северной Македонии. Сегодня стал известен необычный состав судейской бригады на этот матч группы С.

Накануне Цыганков в сборной восстановился после травмы, над Зубковым еще колдуют.

Информация появилась на официальном сайте УЕФА.

Главным на поле будет 43-летний аргентинец (!) Фернандо Андрес Рапаллини. Он является судьей ФИФА с 2014 года. Обслуживал матчи молодежного чемпионата мира-2019 в Польше, где украинцы выиграли золотые медали. Фернандо судил встречу Нигерия – Украина (1:1) и назначил в ворота Андрея Лунина 11-метровый.

Узнайте, что "Героям слава!" появится не только на футболках сборной Украины.

Реклама

Арбитры из Южной Америки обслуживают некоторые матчи Евро-2020 в рамках обмена между конфедерациями континентов. В частности, европейцы появятся на Кубке Америки, который стартовал в Бразилии. Помогать Рапаллини на линиях будут его соотечественники, а вот четвертым судьей поработает словенец Славко Винчич. С системой VAR разберутся арбитры из Испании и Италии.

Тем временем кондитер сделал десерт из участников Евро, но проигнорировал нашу команду.

Смотрите обзор матча Нидерланды – Украина: