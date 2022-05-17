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Удар по оккупантам. Кличко рассказал, кому Усик отдаст миллионы за бой с Джошуа

Сергей Шаховец
17 мая, 22:44
Летом этого года состоится долгожданный реванш чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александра Усика и британца Энтони Джошуа

Александр Усик поможет украинской армии / Фото: Коллаж: Сегодня

Ради поединка с Джошуа Александр Усик вынужден был покинуть Украину во время войны. Украинский чемпион посчитал, что на международной арене от него будет больше пользы, чем с автоматом в теробороне.

Легендарный боксер и мэр Киева Виталий Кличко поделился информацией о том, кому отдаст часть гонорара Александр Усик.

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"Выводы мы сможем сделать через некоторое время. Я держу кулаки за Сашу Усика. Он должен уехать и отстоять бой.

Усик сказал, что большое количество денег отдаст в поддержку армии. Никто другой этого сделать не может.

Если у него есть такая возможность, я убежден, что польза от него, как от гражданина Украины, будет намного больше", – сказал Кличко-старший в интервью каналу Бомбардир.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что еще в апреле Александр Усик открыл благотворительный фонд Usyk Foundation. Команда украинского чемпиона помогает пострадавшим в ходе войны украинцам, теробороне и воинам ВСУ.

Усик создал благотворительный фонд / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ранее мы сообщали сколько есть времени у Александра Усика, чтобы забрать пояс у Фьюри. Президент WBC Маурисио Сулейман дает Цыганскому королю год на размышления.

Александр Усик vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня