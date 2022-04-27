Участницу чемпионата России по шахматам загрызли собаки

Девочка полезла к собакам через забор / Фото: Коллаж: Сегодня

В Краснодарском края погибла участница чемпионата России по шахматам – 12-летняя Полина Куникова.

Юную спортсменку загрызли собаки.

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Как пишут местные СМИ, в свободное от соревнований время девочка пролезла через забор на закрытую территорию, где на нее напали животные.

Через час тело ребенка обнаружил мужчина, который приходил на участок подкармливать собак.

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Ранее мы рассказывали, что чемпионка мира по шахматам Анна Ушенина в бешенстве от того, как люди наживаются на горе беженцев, которые переехали на запад страны из районов, где идут боевые действия.

Мы также сообщали, что в квартире чемпиона мира по шахматам Владимира Баклана побывали российские оккупанты.