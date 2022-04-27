Учасницю чемпіонату Росії з шахів загризли собаки

Дівчина полізла до собак через паркан / Фото: Колаж: Сьогодні

У Краснодарському краї загинула учасниця чемпіонату Росії з шахів – 12-річна Поліна Кунікова.

Юну спортсменку загризли собаки.

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Як пишуть місцеві ЗМІ, у вільний від змагань час дівчинка пролізла через паркан на закриту територію, де на неї напали тварини.

За годину тіло дитини виявив чоловік, який приходив на ділянку підгодовувати собак.

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Раніше ми розповідали, що чемпіонка світу з шахів Ганна Ушеніна в сказі від того, як люди наживаються на горі біженців, котрі переїхали на захід країни з районів, де йдуть бойові дії.

Ми також повідомляли, що у квартирі чемпіона світу з шахів Володимира Баклана побували російські окупанти.