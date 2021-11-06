Убойный хук Питбуля оставил не при делах действующего чемпиона Bellator

Патрики Фрейре - новый чемпион Bellator в легком весе / Фото: Twitter

В Дублине прошел турнир Bellator 270, в главном поединке которого встречались местный боец Питер Куилли и бразилец Патрики Фрейре, по прозвищу Питбуль.

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Соперники уже встречались в мае этого года, но тогда победу техническим нокаутом одержал ирландец. Питбуль получил такие повреждения, которые, не позволяли ему продолжить тот поединок. И вот случился реванш.

Первый раунд бойцы провели осторожно, причем ирландец выбрал оборонительную тактику.

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В начале второй 5-минутки Питер пытался контратаковать и попал Питбулю в глаз. Фрейре потребовалось время для того, чтобы оправиться от запрещенного удара. И как только рефери разрешил бойцам продолжить поединок, разъяренный бразилец бросился на соперника.

В ключевом эпизоде Патрики поймал Куилли правым хуком. Получив мощнейший встречный удар ирландец не сумел устоять на ногах. Затем Патрики обрушил на соперника серию ударов, не позволяя тому прийти в себя. Действующий чемпион пытался спастись у клетки, но бразилец не давал ему даже поднять голову.

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Рефери не стал продолжать избиение и остановил поединок на 65-й секунде второго раунда.

35-летний бразилец Патрики Фрейре имеет в своем активе 24 победы и 10 поражений. Бразилец трижды до этого сражался в титульном противостоянии, но лишь с четвертой попытки добился чемпионского пояса.

32-летний ирландский боец Питер Куилли имеет профессиональный рекорд из 12 побед и шести поражений.

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