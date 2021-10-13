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Убийцы! Реакция Усика на бой Фьюри – Уайлдер

Андрей Трофимов
13 октября, 11:07
Промоутер Александра Усика Александр Красюк передал слова, сказанные украинским боксером по поводу жестокого поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером

Усику светит встреча с Фьюри - но со временем / Фото: Reuters

"Я несколько раз общался с Усиком по поводу трилогии Фьюри – Уайлдер, – поведал Александр Красюк. – Большинство людей, которые разбираются в боксе, говорят об этом поединке одно и то же: отличный бой, но очень слабый боксерский поединок. Захватывающая битва в спартанском стиле между двумя воинами, но с точки зрения бокса это не выглядело хорошо".

"Усик сказал, что это выглядело так, будто два больших парня вышли в ринг, чтобы убить друг друга", – приводит слова Красюка Fightnews со ссылкой на канал Behind The Gloves.

Напомним, Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде, до этого оба боксера по два раза каждый побывали в нокдауне.

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Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, matchroomboxing

Ранее Александр Красюк, комментируя победу Цыганского короля над Деонтеем Уайлдером, заявил, что Фьюри станет сладкой булочкой для Усика, а Деонтею вообще посоветовал завершить карьеру.

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Отметим, что дабы состоялся поединок непобедимых Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте, украинцу нужно выиграть в реванше у Джошуа, а Тайсону – одолеть победителя боя Диллиан Уайт – Отто Валлин, который состоится 30 октября.

Фьюри и Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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