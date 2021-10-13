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Інгулець --
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Верес --
Маріуполь --
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Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
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Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
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Порту --
Мілан --
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Eбивці! Реакція Усика на бій Ф'юрі – Вайлдер

Андрій Трофімов
13 жовтня, 11:07
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк передав слова, сказані українським боксером стосовно жорстокого поєдинку між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером

Усику світить зустріч із Ф'юрі - але з часом / Фото: Reuters

"Я кілька разів спілкувався з Усиком стосовно трилогії Ф'юрі – Вайлдер, – розповів Олександр Красюк. – Більшість людей, які розуміються на боксі, кажуть про цей поєдинок одне і те ж: відмінний бій, але дуже слабкий боксерський поєдинок. Захоплююча битва в спартанському стилі між двома вояками, але з точки зору боксу це не було переконливо".

"Усик сказав, що це було схоже на те, ніби два великих хлопці вийшли в ринг, щоб убити один одного", – наводить слова Красюка Fightnews з посиланням на канал Behind The Gloves.

Нагадаємо, Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді, до цього обидва боксери двічі кожен побували в нокдауні.

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Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, matchroomboxing

Раніше Олександр Красюк, коментуючи перемогу Циганського короля над Деонтеєм Вайлдером, заявив, що Ф'юрі стане солодкою булочкою для Усика, а Деонтею взагалі порадив завершити кар'єру.

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Відзначимо, що для того щоб відбувся поєдинок непереможних Ф'юрі і Усика за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті, українцеві потрібно виграти в реванші у Джошуа, а Тайсону – здолати переможця бою Ділліан Вайт – Отто Валлін, який відбудеться 30 жовтня.

Ф'юрі і Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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