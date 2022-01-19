УАФ раскритиковала Дженоа за увольнение Шевченко

Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: Facebook
Президент УАФ Андрей Павелко считает ошибкой руководства Дженоа отставку Андрея Шевченко спустя всего лишь два месяца после назначения главным тренером "грифонов".
"Не совсем правильное решение от руководства клуба. Как мы все помним, чтобы выстроить систему в команде, нужно время и терпение", – сказал Павелко в комментарии Футбол NEWS.
"С 2016 по 2018 годы было много критики в адрес Шевченко, когда он не достиг результата со сборной Украины, но шаг за шагом начали появляться проблески хорошей игры, которую сборная показывала с 2019 по 2021 годы", – напомнил Павелко.
Напомним, прошлым летом Шевченко покинул сборную Украины после выхода в 1/4 финала Евро. По версии Шевы – потому что ему не предложила продлить контракт УАФ. По словам главы УАФ Андрея Павелко – потому что обладатель "Золотого мяча" выбрал клубное продолжение тренерской карьеры.
Дженоа за два месяца при Шевченко сыграла 11 матчей – один выиграла, семь проиграла и три свела вничью, прочно прописавшись в зоне вылета Серии А.
Что интересно, юридически Шевченко не уволен из Дженоа. Итальянский клуб продолжит каждый месяц выплачивать зарплату украинцу, пока тот не найдет новое место работы.