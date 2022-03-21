УАФ и братья Кличко объединили силы в эвакуации детей из Киева

Многие европейские футбольные клубы активно помогают юным украинцам и их семьям в обеспечении жильем и продолжении тренировок.

Чтобы поделиться опытом таких взаимосвязей и спасти развитие детско-юношеского спорта в целом, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко встретился с мэром столицы Украины Виталием Кличко, а также его братом – олимпийским чемпионом по боксу Владимиром. О встрече на своей странице в Facebook рассказал глава КМДА и назвал основные тезисы будущего сотрудничества.

"Друзья! Сегодня ко мне пришло руководство Украинской ассоциации футбола – ее президент Андрей Павелко и первые вице-президенты Алексей Михайличенко и Вадим Костюченко. Украинская ассоциация футбола создала координационный центр по гуманитарным вопросам вместе с ФИФА и УЕФА.

И сегодня мы обсудили потребности Киева, которые ассоциация, принимающая гуманитарные грузы из Европы, учтет для помощи столицы. Грузы, по словам Андрея Павелко, поступают от национальных футбольных ассоциаций, федераций и футбольных клубов Европы и мира.

Также Украинская ассоциация футбола предложила помощь в отправлении детей, эвакуированных в Киев из других городов, в спортивные лагеря на запад Украины и лагеря европейских клубов и национальных федераций в других странах".