У звезды UFC отек мозга после незаконного нокаута (видео)

Бразилец Фабрисио Вердум, которого из-за ошибки судьи жестко избили в клетке в мае, снимается со следующего боя – чтобы его дочери не потеряли своего отца

Бразильский боец Фабрисио Вердум / Фото: Instagram

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум отказался от поединка в лиге PFL 25 июня из-за отека мозга.

Об этом информирует MMA Fighting, ссылаясь на заявление менеджера Вердума.

Ранее сообщалось, что Вердум отказался от боя с Брендоном Сайлесом, однако причина не называлась.

Читайте также: Самый медленный нокаут в ММА от самого сильного человека в мире. Стронгмен жалел своего соперника

"Я скрыл много травм, чтобы иметь возможность сражаться, когда мне было 20 лет. Но теперь мне нужно расставить приоритеты в своем здоровье и слушать врача. Я хочу иметь возможность наслаждаться жизнью рядом с дочерьми и видеть, как они растут. И это правильно в данный момент. Я в порядке и скоро смогу вернуться к тренировкам", – сказал 43-летний Вердум

Фабрисио Вердум / Фото: Instagram

Напомним, что в дебютном поединке в PFL в мае Вердум встретился с земляком Ренаном Феррейрой. Тогда Фабрисио досрочно проиграл, но позже бой признали несостоявшимся, так как незадолго до нокаута рефери не заметил, как Феррейра сигнализировал о том, что сам сдается.

Будь судья внимательнее, избиения Вердума с отеком мозга не последовало бы.