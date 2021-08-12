У Зинченко самая маленькая зарплата в Манчестер Сити: полная ведомость

Зинченко и ведомость Манчестер Сити / Фото: Reuters, The Sun

По данным The Sun, Александру Зинченко в Манчестер Сити платят 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю (24 тыс. евро) и 1 млн фунтов в год (1,18 млн евро).

По этому показателю Зинченко занимает последнее место среди игроков основного состава команды Хосепа Гвардиолы, на днях проигравшей Лестеру в Суперкубке Англии.

Полузащитник сборной Украины Зинченко / Фото: Reuters

Больше всех в МанСити получает бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне – почти 24 млн евро в год.

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Интересно, что блондины Зинченко и де Брюйне, самый низкооплачиваемый и самый высокооплачиваемый игроки команды, внешне так похожи, что в МанСити их называют братьями-близнецами.

Зинченко и де Брюйне / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что у Месси больше зарплата, чем вы думали. За два года в ПСЖ Лионель получит 122 млн евро.