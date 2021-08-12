13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

У Зінченка найменша зарплата в Манчестер Сіті: повна відомість

Олег Люлька
12 серпня, 11:26
Український легіонер манкуніанців отримує в двадцять разів менше, ніж найоплачуваніший футболіст чемпіонів Англії Кевін де Брюйне

Зінченко і відомість Манчестер Сіті / Фото: Reuters, The Sun

За даними The Sun, Олександру Зінченку в Манчестер Сіті платять 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (24 тис. євро) і 1 млн фунтів на рік (1,18 млн євро).

За цим показником Зінченко посідає останній рядок серед гравців основного складу команди Хосепа Гвардіоли, що днями програла Лестеру в Суперкубку Англії.

Півзахисник збірної України Зінченко / Фото: Reuters

Найбільше в МанСіті отримує бельгійський півзахисник Кевін де Брюйне – майже 24 млн євро на рік.

Реклама

Цікаво, що блондини Зінченко і де Брюйне, гравці з найменшою і найбільшою зарплатами в команді, зовні такі схожі, що в МанСіті їх називають братами-близнятами.

Зінченко і де Брюйне / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що у Мессі більша зарплата, ніж ви думали. За два роки в ПСЖ Ліонель отримає 122 млн євро.

Реклама