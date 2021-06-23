"У ваты тяжелый вечер": как Сеть отреагировала на выход Украины в 1/8 финала Евро

Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 обсуждают в Сети. Болельщики сравнивают нашу команду с российской сборной и благодарят шведов

Как Сеть отреагировала на выход Украины в плей-офф / Фото: Reuters

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020 и теперь ждет, кто же станет их соперником по стадии плей-офф. А в Сети началась настоящая война среди болельщиков. На приятную новость для Украины резче всего отреагировали в России, чья команда будет смотреть следующие матч Евро по телевизору.

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Как мы писали ранее, пока соперник сборной Украины по 1/8 финала неизвестен. на 99 процентов Украина сыграет со Швецией, победителем группы E. Тем не менее остается 1 процент на то, что нашим соперником может стать победитель группы F (Франция, Германия или Португалия). Когда, где и с кем проведет следующий матч Украина на Евро.