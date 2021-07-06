У Шевы конфликт с Малиновским? Жена футболиста выступила с заявлением

Роксана Малиновская ответила подписчику, которому показалось, что между главным тренером сборной Украины и полузащитником Аталанты на Евро пробежала черная кошка

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Жена Руслана Малиновского отреагировала на вопрос одного из своих подписчиков, заподозрившего, что на Евро-2020 между самым дорогим футболистом нашей сборной и Андреем Шевченко пробежала черная кошка.

"Показалось, что у Николаевича (тренера сборной Украины Андрея Шевченко. – Ред.) конфликт с Русланом. Правда?" – прозвучал вопрос Роксане Малиновской

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"Руслан – золото, он не конфликтует никогда и ни с кем, я ни разу не видела его злым, – ответила в своих инстаграм-историях Роксана. – Он не умеет кричать и ругаться. Поэтому можете отбросить в сторону такие мысли. Его замена (в поединке с Австрией) – просто решение тренера".

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

При этом Роксана Малиновская подтвердила, что Руслану сделают операцию в связи с грыжей живота. Напомним, полузащитник Аталанты пробудет 40 дней вне игры.

"У нас сложная ситуация с отпуском в этот раз, как и всегда. У Руслана операция, и потом ему две недели нельзя абсолютно никаких нагрузок… В море тоже плавать нельзя. В общем, не знаю, как нам быть со всеми этими переездами, чемоданами и дочкой Оливией. Это все ложится на мои плечи, поэтому куда, когда и как мы поедем – еще неизвестно. Но на что ни пойдешь ради карьеры и здоровья любимого мужа?" – написала Роксана.

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