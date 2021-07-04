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Сабо пожурил Шевченко и категорично высказался о его будущем

Олег Люлька Олег Люлька
4 июля, 18:57
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Йожеф Сабо считает, что Шева должен был выставить на Англию более свежий состав, но оснований для смены главного тренера сборной специалист вообще не видит
Андрей Шевченко и Йожеф Сабо
Андрей Шевченко и Йожеф Сабо / Фото: Reuters

Бывший главный тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо пожурил коуча национальной команды Андрея Шевченко за то, что тот не прибегнул к серьезной ротации состава перед матчем с Англией, проигранным 0:4.

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"Не ожидал такого счета в матче с Англией. Надеялся, что наши игроки восстановились после встречи со шведами, но оказалось, что я был неправ. Видно было, что наши ребята уставшие. Тренерскому штабу надо было выпустить более свежих игроков, есть же скамейка", – приводит слова Йожефа Сабо Tribuna.com

Тем не менее Сабо категоричен в отношении того, что Шевченко должен остаться у руля сборной Украины.

"Кто должен готовить сборную Украины к ЧМ-2022? Только Шевченко, однозначно. Он как был хорошим тренером, так и остался. У него и помощники хорошие. Пока Шевченко, никаких вопросов о его смене даже не должно стоять", – считает Сабо

Ранее, комментируя вылет Украины с Евро-2020, сам Андрей Шевченко заявил: Нам еще рано брать такие горы.

При этом Шевченко не дал четкого ответа на вопрос, останется ли он в сборной Украины: "Подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит".

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