У сборной Украины перед Швецией на Евро-2020 минус один, второй – под вопросом

Подопечные Андрея Шевченко продолжают тренироваться в Бухаресте и готовиться к матчу 1/8 финала чемпионата Европы, который состоится во вторник

Сборная Украины на тренировке, Зинченко / Фото: УАФ

Украинские футболисты получили довольно длительную паузу между играми на Евро. Проиграв австрийцам еще в понедельник, свою дуэль в плей-офф они проведут в Глазго только в следующий вторник. Однако не все полетят из Румынии в Шотландию.

Вчера утром стало известно, что Ярмоленко и Малиновский вернулись в основную группу сборной. А с вечерней тренировки "сине-желтых" пришло известие, что лагерь команды покинул Денис Попов. Стало окончательно ясно, что защитник Динамо из-за повреждения мышцы голени не сможет помочь сборной на турнире, поэтому ему разрешили вернуться в Киев для восстановления в клубе.

Об этом сообщил сайт УАФ.

Зато радует, что уже приступил к работе на поле Александр Зубков, получивший травму еще в первой игре – с Нидерландами. Вингер Ференцвароша после упражнений в бассейне и тренажерном зале присоединился к партнерам, хотя занимается индивидуально. Пока что точно неясно, сможет ли он сыграть 29 июня.

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В субботу днем запланирована пресс-конференция с участием Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко. А на игру со шведами наши полетят в понедельник.

Накануне Украина ответила России на предложение провести товарищеский матч: где и когда.

Вспомним пока что единственную победу наших на Евро-2020: