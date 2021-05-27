У сборной Украины еще одна потеря – на Евро не сыграет полузащитник Аталанты

Малиновский в сборной останется без своего одноклубника Коваленко / Фото: Twitter
У сборной Украины еще одна потеря – на Евро не сыграет Виктор Коваленко.
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Полузащитник Аталанты, не игравший на финише клубного сезона из-за повреждения, прибыл в Киев, где сделал МРТ.
Вердикт – частичный разрыв задней поверхности бедра. Лишь с 15 июня игрок сможет приступить к тренировкам, сообщает zbirna.com.
Эту информацию источнику подтвердил и сам Виктор Коваленко.
Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Ранее из строя у сборной Украины выбыли Валерий Бондарь, Жуниор Мораес и Виталий Буяльский.
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters
Видимо, именно травма Виктора Коваленко заставила Андрея Шевченко довызвать из Бельгии Романа Безуса.
Напомним, на Евро украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).
В 1/8 финала точно выйдут первые две команды группы, а, при благоприятном раскладе, и третья.
Ранее мы писали, что ничья Украины с Бахрейном 1:1 привела к изменениям в рейтинге ФИФА. Перед финальной частью Евро команда Андрея Шевченко осталась на 24-й строчке рейтинга, а вот Бахрейн благодаря ничьей с украинцами поднялся с 99-й на 98-ю позицию.