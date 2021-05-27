Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Ничья Украины с Бахрейном привела к изменениям в рейтинге ФИФА

Олег Люлька Олег Люлька
27 мая, 11:54
Копировать ссылку
Перед финальной частью Евро команда Андрея Шевченко осталась на 24-й строчке рейтинга, а вот Бахрейн благодаря ничьей с украинцами поднялся с 99-й на 98-ю позицию
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Сборная Украины сохранила 24-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации 27 мая.

Тем не менее недавняя ничья Украины с Бахрейном 1:1 привела к изменениям в рейтинге. Благодаря "мировой" в Харькове Бахрейн, который был на 99-й строчке, поднялся на 98-ю позицию, обойдя Кыргызстан.

Рейтинг сборных мира по-прежнему возглавляет Бельгия, второй идет Франция, на третьем месте – Бразилия.

Что касается наших соперников по группе на Евро-2020, то выше Украины в рейтинге находятся Нидерланды и Австрия, ниже – Северная Македония.

Рейтинг сборных ФИФА от 27 мая

В тренде
  • 1. Бельгия
  • 2. Франция
  • 3. Бразилия
  • 4. Англия
  • 5. Португалия
  • 6. Испания
  • 7. Италия
  • 8. Аргентина
  • 9. Уругвай
  • 10. Дания
  • 16. Нидерланды
  • 23. Австрия
  • 24. УКРАИНА
  • 62. Северная Македония

Гол Бахрейна в ворота Украины
Гол Бахрейна в ворота Украины / Фото: Reuters

Напомним, с Нидерландами на Евро украинцы встретятся 13 июня, с Северной Македонией – 17 июня, с Австрией – 21 июня. В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Смотрите обзор матча Украина – Бахрейн (1:1)

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять