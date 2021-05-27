Ничья Украины с Бахрейном привела к изменениям в рейтинге ФИФА

Перед финальной частью Евро команда Андрея Шевченко осталась на 24-й строчке рейтинга, а вот Бахрейн благодаря ничьей с украинцами поднялся с 99-й на 98-ю позицию

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Сборная Украины сохранила 24-е место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации 27 мая.

Тем не менее недавняя ничья Украины с Бахрейном 1:1 привела к изменениям в рейтинге. Благодаря "мировой" в Харькове Бахрейн, который был на 99-й строчке, поднялся на 98-ю позицию, обойдя Кыргызстан.

Рейтинг сборных мира по-прежнему возглавляет Бельгия, второй идет Франция, на третьем месте – Бразилия.

Что касается наших соперников по группе на Евро-2020, то выше Украины в рейтинге находятся Нидерланды и Австрия, ниже – Северная Македония.

Рейтинг сборных ФИФА от 27 мая

В тренде В семье Андрея Шевченко случилось горе

1. Бельгия

2. Франция

3. Бразилия

4. Англия

5. Португалия

6. Испания

7. Италия

8. Аргентина

9. Уругвай

10. Дания

16. Нидерланды

23. Австрия

24. УКРАИНА

62. Северная Македония

Гол Бахрейна в ворота Украины / Фото: Reuters

Напомним, с Нидерландами на Евро украинцы встретятся 13 июня, с Северной Македонией – 17 июня, с Австрией – 21 июня. В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Смотрите обзор матча Украина – Бахрейн (1:1)