У сборной Австрии конфликт внутри команды перед матчем с Украиной

Футболисты сборной Австрии устроили конфликт с тренером своей команды перед матчем с Украиной за выход из группы Евро-2020. Это пойдет на пользу Украине?

У Австрийцев конфликт внутри команды перед матчем с Украиной / Фото: Reuters

В сборной Австрии конфликт между игроками и тренерами накануне матча против Украины на Евро-2020. Об этом рассказал бывший игрок украинской сборной Евгений Левченко. Украина – Австрия онлайн матча есть на нашем сайте.

Украина Австрия: где смотреть матч Евро-2020 за выход в плей-офф

"Я общался с австрийскими журналистами. Есть информация, что внутри коллектива в сборной Австрии есть разлад между игроками и тренером, что может сыграть нам на руку. Для Украины это плюс", – сказал Левченко в интервью meta-ratings.

Также Левченко высказал еще один момент, который идет не на пользу Австрии. Украинец считает, что тренерский штаб неправильно использует своего лидера Давида Алабу.

"Алаба в сборной играет не на своей позиции, для Украины это тоже плюс. Пусть и в матче с Украиной играет там же, ведь в Баварии он играет на более опасной позиции для обороняющейся команды", – добавил экс-игрок Гронингена.

Тем не менее, Левченко не спешит отдавать победу Украине. Он считает, что команды имеют равные шансы. Кстати, ранее мы писали, как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию.

"Не считаю Украину явным фаворитом этого матча. Примерно равные команды. Поэтому склонен считать, что игра будет упертая, без большого количества моментов и голов", – сказал Левченко.